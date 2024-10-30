Какой вид спорта противопоказан гипертоникам

Пациентам с гипертонией необходимо умеренно заниматься спортом, от участия в марафонах и поднятия больших весов стоит отказаться. Об этом напомнил главный внештатный специалист, кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто.

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— Чаще всего пациентам с АГ (артериальная гипертензия — прим. «ВМ») мы рекомендуем умеренно заниматься спортом, без поднятия больших весов и участия в марафонах. И полный запрет на прием алкоголя, — сказал медик.

По его словам, многие пациенты интересуются возможностью посещать сауну: это не запрещено, однако не стоит прогревать помещение до максимальных температур и длительно находиться в парилке.

Кроме того, гипертоникам рекомендуется с осторожностью принимать солнечные ванны в летнее время, предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны, передает РИА Новости.

Ранее Шляхто назвал группы людей, находящихся в зоне максимального риска по гипертонии.

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