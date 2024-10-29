Неправильная поза при использовании телефона может привести деменции

Исследование показало, что поза, которую люди часто принимают во время использования таких устройств как мобильный телефон или ноутбук, может повысить риск развития деменции. К ухудшению когнитивных функций приводит снижение притока крови к мозгу, которое возникает при неестественном положении тела.

Британский физиотерапевт Соломон Абрахамс проанализировал научные материалы, посвященные этому вопросу, и указал, что появляющиеся данные и клинические исследования подтверждают потенциальные последствия использования телефонов для когнитивного и неврологического здоровья, – передает daily mail.

Постоянное давление на артерии из-за того, что человек держит голову в наклоненном вперед положении (поза, свойственная людям, использующим телефон) может привезти к хроническому уменьшению диаметра этих артерий, что снижает количество крови, поступающей в мозг. Из-за этого могут возникать различные заболевания, связанные с мозгом.

Совет, который дает доктор: держите телефон так, чтобы не приходилось наклоняться вперед, шея должна оставаться в естественном положении. При работе с ноутбуком пространство должно быть организовано так, чтобы поддерживать здоровую осанку.