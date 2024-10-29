Иммунолог назвала семь бюджетных вариантов замены сливочного масла

На фоне подорожавшего на 23% сливочного масла одним из самых здоровых его заменителей на кухне может стать оливковое масло, рассказала аллерголог-иммунолог Елена Парецкая. В беседе с изданием «Доктор Питер» она отметила, что мононенасыщенные жиры, находящиеся в нем, помогают снизить уровень плохого холестерина и поддерживают здоровье сердца.

Оливковое масло идеально подходит для заправки салатов, обжаривания овощей или приготовления соусов, — отметила врач.

Также, по словам Парецкой, здоровым заменителем сливочного масла является авокадо. Оно содержит полезные жиры, витамины и минералы, такие как калий и витамины группы B, что делает его отличным выбором для поддержания здоровья. Топ-3 по версии замыкает кокосовое масло. Также в рейтинге врача – грецкие орехи и ореховое масло, яблочное пюре, тахини, сметана или йогурт.

До этого стало известно, что за девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в Россию уменьшились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 638 тысяч тонн. Проблемы начались из-за трудностей с логистикой.

Ранее гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов заявил, что в среднем сливочное масло будет стоить на 20% дороже. По его словам, также следует учитывать, что ретейлеры делают наценку в размере 10–30% от стоимости.