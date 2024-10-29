Диетолог предупредила об опасности для здоровья недоедания

Недоедание может возникнуть, когда организм человека не получает нужного количества питательных веществ. И вредит это не только детям, но и взрослым.

© Ferra.ru

Недоедание может вызвать у человека непреднамеренную потерю веса, усталость, замедление роста. Основные причины возникновения такого состояния — это недостаточное питание, отсутствие доступа к полноценной питательной пище, расстройство пищевого поведения или болезни, влияющие на усвоение организмом различных питательных веществ.

Среди признаков недоедания выделяют усталость и слабость, одышку, головокружение, мышечную слабость, выпадение волос, ломкие ногти, плохое заживление ран, внезапную потерю веса, частые инфекции, опухшие живот и ноги.

Вероятность развития недоедания могут повысить:

возраст (особенно часто встречается у детей до 5 лет и взрослых людей);

болезнь Крона, целиакия или хронические инфекции;

бедность;

отсутствие доступа к достаточному количеству разнообразных продуктов питания;

отсутствие доступа к медпомощи;

плохой рацион (употребление продуктов, которые не содержат необходимые питательные вещества);

ограничительные диеты (исключение ключевых групп продуктов и питательных веществ из рациона).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.