Реабилитолог рассказал, как выбрать подушку для здорового сна

Выбор правильной подушки крайне важен для здорового сна, рассказал «Узнай.ру» врач-реабилитолог Валерий Васильев. По его словам, при покупке надо учитывать индивидуальные особенности человека, а также обращать внимание на качество изделия.

Валерий Васильев отметил, что универсальной подушки для всех людей не существует. Изделия отличаются друг от друга наполнителем, размером, ценой, а также предназначением — есть специальные подушки для сна в разных позах.

Все подушки подбираются с учётом индивидуальных особенностей. Нет универсальных для всех формы и наполнения, — рассказал врач.

Как отметил реабилитолог, самыми дешевыми подушками являются синтетические. Они отличаются низкой ценой и невысоким качеством.

Синтетические экземпляры дышат, несильно впитывают влагу, но плохо держат форму, сбиваются в комки. Такие подушки, как правило, не выдерживают стирку, — подчеркнул эксперт.

Популярные перьевые и пуховые подушки стоят дорого, но имеют ряд минусов: могут вызвать аллергию, впитывают влагу и иногда имеют специфический запах.

Также есть подушки с эффектом памяти. Выбираются они по длине надплечья. Они предназначены в основном для сна на боку. Если вы пользуетесь такой подушкой, то нужна ещё одна, которую зажимают между ног. Это позволит не допустить пережатия сосудов, — посоветовал Валерий Васильев.

Ранее психолог Алексей Русакевич рассказал, что для хорошего сна нужно вечером прогуляться, проветрить комнату и принять теплую ванну. Если не уделять этому внимания, то может возникнуть бессонница, которая снижает иммунитет и истощает нервную систему.

Для более комфортного сна можно выбирать постельное белье из натуральных материалов, например льна или хлопка, добавил психолог. Перед сном лучше отказаться от обильных приемов пищи и минимизировать использование электронных устройств.