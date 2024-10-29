Невролог объяснила, как избежать инсульта

Физическая активность в течение дня снижает риск инсульта, рассказала KP.RU врач-невролог Аминат Долова. По ее словам, сниженная подвижность — причина лишнего веса, высокого давления и развития диабета, которые приводят к инсульту.

Сколько нужно активничать? Тут нам в помощь простые повседневные дела. Например, даже пойти по лестнице пару-тройку этажей вместо того, чтобы проехать их на лифте, даст хорошую умеренную нагрузку. Работа по дому, уборка квартиры, уход за растениями и садом точно снижают угрозу, — отметила врач.

Она добавила, что человеку необходимо движение как минимум по 30 минут в сутки пять дней в неделю. Если эту норму сложно выполнить, стоит разделить тренировки на короткие промежутки времени в течение дня.

Для профилактики инсульта нужно употреблять меньше насыщенных жиров, простых углеводов и соленых продуктов, а блюда готовить преимущественно на растительном масле, в котором содержится большое количество полезных жирных кислот. К тому же стоит ввести в рацион побольше овощей и фруктов — в них много клетчатки, объяснила Долова.

Нужно также бросить курить и следить за здоровьем, контролируя артериальное давление, уровень сахара в крови и сердечный ритм, подытожила эксперт.

Ранее академик РАН врач-кардиолог Юрий Беленков объяснил, что, если у находящегося рядом человека случился инсульт, необходимо открыть окна в помещении. Больному надо приподнять голову, а если его тошнит — положить на бок. В обязательном порядке нужно вызвать скорую помощь и измерить давление, подчеркнул специалист.