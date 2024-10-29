Стоматолог объяснила опасность от «голливудской улыбки»

Для создания так называемой «голливудской улыбки» в стоматологии применяются профессиональные методики отбеливания, ортодонтическое выравнивание зубов, установка имплантатов и использование виниров. Об этом сообщила Алина Дмитрова, врач-стоматолог и главный врач стоматологического отделения клиники академика Ройтберга, АО «Медицина».

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Виниры представляют собой тончайшие керамические пластины, позволяющие придать зубам безупречную форму и цвет.

По словам Дмитровой, керамические виниры высоко биосовместимы, обеспечивают прочное сцепление с эмалью и не оказывают травмирующего воздействия на десны, что делает их популярным выбором среди пациентов. Преимущества виниров также включают естественный и устойчивый к потемнению внешний вид, аналогичный натуральным зубам, а также долговечность.

Однако процедура требует нескольких визитов к стоматологу, имеет высокую стоимость, а также риск повреждений при неправильной нагрузке или отсутствии ортодонтической подготовки, если зубной ряд требует значительных коррекций, подытожила специалист в беседе с РИАМО.

Ранее россиянка из Подмосковья скончалась после очень странного похода к стоматологу. Также эксперт назвал симптомы, указывающие на скопление ядов в кишечнике, и методы очистки от токсинов.

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