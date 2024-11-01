Стоматолог озвучила способ добиться голливудской улыбки и не обеднеть

Стоматолог Дмитрова: вместо виниров можно сделать композитную реставрацию. Для неё используют специально разработанные материалы, которые позволяют улучшить улыбку. Процесс установки, как и в случае виниров, проходит в несколько посещений, но есть важное отличие — спиливать зубы не требуется. Правда, этот метод тоже не эталон. Рассказываем обо всём по порядку.

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Для неё используют специально разработанные материалы, которые позволяют улучшить улыбку. Процесс установки, как и в случае виниров, проходит в несколько посещений, но есть важное отличие — спиливать зубы не требуется. Правда, этот метод тоже не эталон. Рассказываем обо всём по порядку.

Как построен процесс реставрации

На первом приёме врач проведёт диагностику, рассказала РИАМО стоматолог-терапевт Алина Дмитрова.

После этого пациент должен сходить на профессиональную гигиену рта.

Уже на следующем приёме специалист делает «примерочную» реставрацию композитным материалом. Так определяют цветы и форму зубов.

Ну а дальше уже устанавливают постоянный вариант.

Плюсы

По словам стоматолога, этот метод хорош за счёт:

минимального вмешательства в структуру зуба;

возможности подбора цвета;

корректировки формы в одно посещение.

Минусы

Специлист отметила:

стираемость материала;

зависимость цветостойкости и блеска реставрации от качества композитного материала;

размер, форма и пропорции зубов во многом зависят от того, какими их сделает стоматолог.

Как ставят виниры

Первый приём — подготовительный. Главные манипуляции происходят на второй встрече: специалист обточит 0,2–0,6 мм эмали с зубов, на которых будут виниры, и сделает слепок. Затем нужно будет дождаться, пока их изготовят. На третьем приёме врач приклеят их к зубам.

У этого способа эстетической реставрации зубов есть немало противопоказаний. Рассказали о них здесь и здесь.