Стоматолог озвучила способ добиться голливудской улыбки и не обеднеть

Достойный конкурент винирам. Россиянам назвали способ добиться голливудской улыбки и не обеднеть
Стоматолог Дмитрова: вместо виниров можно сделать композитную реставрацию. Для неё используют специально разработанные материалы, которые позволяют улучшить улыбку. Процесс установки, как и в случае виниров, проходит в несколько посещений, но есть важное отличие — спиливать зубы не требуется. Правда, этот метод тоже не эталон. Рассказываем обо всём по порядку.
Для неё используют специально разработанные материалы, которые позволяют улучшить улыбку. Процесс установки, как и в случае виниров, проходит в несколько посещений, но есть важное отличие — спиливать зубы не требуется. Правда, этот метод тоже не эталон. Рассказываем обо всём по порядку.
Как построен процесс реставрации
На первом приёме врач проведёт диагностику, рассказала РИАМО стоматолог-терапевт Алина Дмитрова.
После этого пациент должен сходить на профессиональную гигиену рта.
Уже на следующем приёме специалист делает «примерочную» реставрацию композитным материалом. Так определяют цветы и форму зубов.
Ну а дальше уже устанавливают постоянный вариант.
Плюсы
По словам стоматолога, этот метод хорош за счёт:
- минимального вмешательства в структуру зуба;
- возможности подбора цвета;
- корректировки формы в одно посещение.
Минусы
Специлист отметила:
- стираемость материала;
- зависимость цветостойкости и блеска реставрации от качества композитного материала;
- размер, форма и пропорции зубов во многом зависят от того, какими их сделает стоматолог.
Как ставят виниры
Первый приём — подготовительный. Главные манипуляции происходят на второй встрече: специалист обточит 0,2–0,6 мм эмали с зубов, на которых будут виниры, и сделает слепок. Затем нужно будет дождаться, пока их изготовят. На третьем приёме врач приклеят их к зубам.
У этого способа эстетической реставрации зубов есть немало противопоказаний. Рассказали о них здесь и здесь.