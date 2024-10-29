Депутат: молодежь должна себе поставить цель прожить до 150 лет

Стоит вести здоровый образ жизни и считать калории в приложениях на смартфоне.

Это «небольшая проблема».

Такие заявления в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сделал первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья.

«Раньше составлять рацион было действительно сложной задачей. Взять бумагу, прописать, посчитать калории. Но сегодня есть гаджеты, которые в автоматическом режиме определяют и количество калорий, и количество полезных веществ. Поэтому молодёжи намного легче, чем предыдущим поколениям, быть приверженными здоровому питанию. Небольшая проблема. Мне кажется, ещё молодёжь должна себе поставить цель прожить до 120-150 лет. Вот если такую цель поставить и к этому стремиться, всё само собой выстроится».

Ранее в Депздраве Москвы предупредили людей с ожирением о повышенной опасности гриппа. Из-за лишнего веса болезнь может протекать тяжелее, риск осложнений увеличивается. При циркуляции сезонных вирусов «экстремальное» голодание вредно, нужно укреплять иммунитет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.