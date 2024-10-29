Почему советские ученые рекомендовали сидеть на корточках

Поза на корточках является вполне естественной для детей, а также для людей, которые сохранили эту привычку на всю жизнь, и она полезна для здоровья в целом.

Существует устоявшееся мнение, что сидение на корточках некрасивая привычка, не только нарушающая нормы привычного этикета, но и чреватая приобретением целого ряда заболеваний. Однако в последнее время всё чаще стали появляться научные публикации, опровергающие это суждение, с которым был несогласен и известный советский математик и лингвист Владимир Андреевич Успенский, рекомендовавший внести сидение на корточках в школьную программу.

Архаическая поза

Сидение на корточках – это простейшая поза, при которой человек сидит без опоры под ягодицами, согнув колени, и, опершись на полную стопу.

Все маленькие дети инстинктивно приседают , как непрерывное движение из положения стоя, когда они хотят опуститься до уровня земли. Также большинство людей во всем мире (за исключением западных цивилизаций) используют положение сидя на корточках или сидят на земле в разных положениях.

На Западе использование стула считается признаком цивилизации. Но если сравнить нашу цивилизацию с «менее» цивилизованными людьми, то окажется, что они и в пожилом возрасте все еще способны приседать, сидеть на полу или поднимать предметы с земли. Их лодыжки, колени, бедра, таз, независимо от возраста, довольно гибкие. Многие западные люди, даже молодые, недостаточно подвижны и эластичны, чтобы приседать.

Все дети вне зависимости от культурной принадлежности и степени развитости социума, в котором они живут, любят сидеть на корточках, но с годами некоторые с этой привычкой расстаются. Учёные объясняют это явление тем, что данная поза принадлежит к числу архаических, знакомых ещё нашим доисторическим предкам, кроме того, она характерна и для ближайших родственников человека — приматов.

Эта древняя позиция на протяжении сотен веков использовалась для отдыха и дефекации, а женщины принимали это положение еще и при мочеиспускании и в процессе родов.

Со временем стулья, унитазы и кушетки стали альтернативой примитивному сидению на корточках, которое медики возвели в ранг опасных для здоровья организма поз, вызывающих необратимые изменения.

А есть ли вред

Значительная часть врачей считает, что регулярное и длительное сидение на корточках чревато появлением ряда заболеваний.

Прежде всего, от этого положения тела страдает сердечнососудистая система, поскольку согнутые колени пережимают вены и артерии, по которым течёт кровь, вызывая нарушение кровообращения в нижних конечностях.

Поскольку сердцу в таких условиях приходится работать в усиленном режиме, чтобы «протолкнуть» кровь через сдавленные сосуды, возрастает негативная нагрузка на сердечную мышцу.

Плохой кровоток становится причиной недостаточного поступления кислорода к мышцам, органам и системам человеческого организма. Кроме того, плохая циркуляция крови отрицательно сказывается на суставах, рискуя стать причиной разрыва сухожилий и хрящей.

Возрастающее от сидения на корточках кровяное давление способствует сжатию внутренних органов. К букету заболеваний от сидения на корточках медики добавляют возможное повреждение сосудов, гипертонию, варикозное расширение вен и судороги.

А беременным женщинам сидение в такой позе и вовсе противопоказано, из-за того, что ухудшение кровоснабжения органов малого таза способно вызвать риск преждевременных родов или даже выкидыш.

Изучать в школе!

Своё несогласие с выводами медиков выражал советский учёный Владимир Андреевич Успенский, высоко оценивавший пользу от данной техники сидения.

Более того, он предлагал ввести в курс обязательного изучения в школе – умение правильно сидеть на корточках, поскольку данная поза положительно влияет на работу внутренних органов человека.

Успенский отмечал, что европейцы в отличие от азиатов и африканцев неправильно сидят на корточках, поскольку, при приседании отрывают пятку от земли и удерживают всю массу тела на цыпочках. В таком положении долго просидеть невозможно, отчего и складывается стереотип, что это неудобная поза. Если же верхнюю часть ноги — ляжку — полностью поместить на нижнюю и сделать упор на полную стопу, то можно без усталости, онемения и нагрузки просидеть в таком первобытном положении аж несколько часов.

В этом случае мышцы человека не напрягаются, они наоборот расслабляются, позволяя ему передохнуть в любом месте, вне зависимости от того, есть рядом стул или лавка. Но в этом деле, как и в любом другом, главное не переборщить, и не превратить благо во зло, полностью отказавшись от использования кресел, табуретов и прочих подобных «достижений цивилизации».

Современный взгляд

Современные исследователи всё чаще обращаются к пристальному изучению позы сидения на корточках. Специалисты из Университета Южной Калифорнии специально отправились в научную экспедицию в Танзанию, где проживает традиционное африканское племя охотников-собирателей хадза.

Наблюдая за жизнью аборигенов, учёные констатировали, что представители племени хадза из-за отсутствия мебели 9-10 часов в сутки находятся в сидячем положении: сидят на корточках, на коленях или полулёжа.

При этом медицинское обследование членов народности хадза показало, что никто из них не страдал такими обычными для цивилизованного человека заболеваниями как геморрой, неспецифический язвенный колит, аппендицит, полипы, дивертикулит, синдром раздраженного кишечника, рак толстой кишки.

Профессор биологии и руководитель лаборатории эволюционной биологии физической активности Южно-Калифорнийского университета Дэвид Райхлен предположил, что для сидения на корточках необходима довольно высокая мышечная активность. Чтобы подтвердить этот тезис, он вместе с соратниками при помощи специальных приборов измерил мышечную активность людей в разных позах. Выяснилось, что сидя на корточках, человек задействует некоторое количество мышц, а устроившись на стуле, он сводит их работу к минимуму. Поскольку для большей активности мышц требуется дополнительное сжигание топлива, то есть жиров, сидение на корточках, помимо прочего способствует похудению.

Именно по этой причине Д. Райхлен рекомендует жителям развитых стран периодически садиться на корточки, чтобы и отдохнуть, и размять мышцы.

Кроме того сидение на корточках способствует выработке находящейся в суставах синовиальной жидкости, которая, питая хрящи, как смазка, позволяет сохранить подвижность и гибкость соединений костей.

Израильские специалисты тоже обращают внимание на пользу сидения на корточках, при котором не происходит пережатие кишки. В частности они предлагают людям отказаться от унитазов и справлять естественную нужду в данной позе, поскольку так они могут обезопасить себя от развития болезней мочевого пузыря и кишечника.

Новозеландский остеопат Филип Бич в книге «Мышцы и меридианы. Манипуляция формой» причислил сидение на корточках к архетипическим позам – первичным положениям, которые тело принимает само без вреда для организма. Именно поэтому в разных уголках планеты так много людей по-прежнему принимают эту позу, чтобы отдохнуть, приготовить пищу, сходить в туалет, родить ребёнка.