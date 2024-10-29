Названы продукты для снижения риска сердечного приступа у мужчин

Употребление сыра и йогурта может защитить мужчин в возрасте от 42 до 60 лет от сердечных приступов. Продукты для снижения риска сердечных заболеваний назвало издание Gloucestershire Live (GL).

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По данным издания, исследователи установили, что мужчины, которые регулярно едят много ферментированных молочных продуктов (сыр, йогурт, творог, кефир) в течение как минимум 20 лет, имеют меньший риск ишемической болезни сердца, чем мужчины, которые этого не делают. В то же время мужчины, чей рацион включает много обычного молока, находятся в зоне повышенного риска проблем с сердцем.

При этом отмечается, что механизм, который обеспечивает связь между здоровьем и употреблением ферментированных продуктов, пока до конца не изучен.

Ранее диетолог Инна Пичугина назвала продукты для укрепления иммунитета. Она посоветовала добавлять в рацион ферментированные продукты — кефир, квас, моченые яблоки.