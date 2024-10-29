Диетолог рассказала о полезных свойствах печени трески

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала печень трески суперфудом. О полезных свойствах продукта эксперт рассказала в комментарии для радио Sputnik.

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По словам доктора, печень трески содержит много жирных кислот омега-3, необходимых для профилактики атеросклероза и понижающих уровень воспаления, из-за которого могут развиться дегенеративные заболевания и даже рак.

«Печень трески содержит огромное количество витамина D. Дефицит этого витамина есть у 60-90 процентов населения в зависимости от региона проживания. Достаточно одной баночки печени трески на семью, чтобы восполнить необходимое количество витамина D. А от него зависит иммунная, сердечно-сосудистая, нервная система», — объяснила Соломатина.

Содержащийся в печени трески витамин А важен для иммунитета, кожи и слизистых, продолжила специалистка. Она добавила, что именно слизистые оболочки в организме являются первым барьером на пути вирусов. Также диетолог подчеркнула, что продукт способен поддержать нервную систему и метаболические процессы в печени благодаря витаминам группы В.

Печень трески — жирный продукт, поэтому ее лучше употреблять с некрахмалистыми овощами, тогда лишний жир выведется из организма, подвела итог диетолог.

Ранее диетолог Инна Пичугина назвала продукты для укрепления иммунитета. Она посоветовала добавлять в рацион ферментированные продукты — кефир, квас, моченые яблоки.