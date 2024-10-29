Врач объяснила, почему морщины могут появляться раньше времени

Врач Авербух объяснила, почему признаки старения кожи могут проявляться раньше времени
Морщины – естественный процесс старения кожи, который у некоторых людей начинается раньше, а у других – позже.
Согласно информации Министерства здравоохранения Московской области, на появление морщин влияют многие факторы, связанные с образом жизни.
Генетика – определяет структуру кожи и предрасположенность к образованию морщин, пишет «Радио 1».
Ультрафиолетовое излучение – разрушает коллаген и эластин, снижая упругость кожи и вызывая морщины.
Вредные привычки – курение и алкоголь ускоряют старение кожи, ухудшая кровоснабжение и питание клеток.
Стресс – повышает уровень кортизола, разрушающего коллаген.
Недостаток сна – кожа не восстанавливается менее 7–8 часов.
Неправильное питание – дефицит витаминов, избыток сахара и вредных жиров.
Неправильный уход – сухая кожа более склонна к морщинам, важно использовать увлажняющие кремы и избегать агрессивных компонентов.
Для предотвращения морщин важно следить за здоровьем, учитывая факторы, способствующие их появлению. Консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может помочь разработать индивидуальный план ухода и подобрать эффективные средства, как отметила заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
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