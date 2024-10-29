Врач объяснила, почему морщины могут появляться раньше времени

Морщины – естественный процесс старения кожи, который у некоторых людей начинается раньше, а у других – позже.

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Согласно информации Министерства здравоохранения Московской области, на появление морщин влияют многие факторы, связанные с образом жизни.

Генетика – определяет структуру кожи и предрасположенность к образованию морщин, пишет «Радио 1».

Ультрафиолетовое излучение – разрушает коллаген и эластин, снижая упругость кожи и вызывая морщины.

Вредные привычки – курение и алкоголь ускоряют старение кожи, ухудшая кровоснабжение и питание клеток.

Стресс – повышает уровень кортизола, разрушающего коллаген.

Недостаток сна – кожа не восстанавливается менее 7–8 часов.

Неправильное питание – дефицит витаминов, избыток сахара и вредных жиров.

Неправильный уход – сухая кожа более склонна к морщинам, важно использовать увлажняющие кремы и избегать агрессивных компонентов.

Для предотвращения морщин важно следить за здоровьем, учитывая факторы, способствующие их появлению. Консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может помочь разработать индивидуальный план ухода и подобрать эффективные средства, как отметила заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

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