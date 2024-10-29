Врач предупредила, чего не стоит делать по утрам

Привычка убирать кровать сразу после сна опасна из-за скапливания ночного пота, предупредила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья физиотерапевт Светлана Малиновская. В беседе с NEWS.ru врач уточнила, что заправлять постель следует через 20–30 минут после пробуждения.

Не стоит убирать постель сразу после пробуждения. Дело в том, что в течение суток мы выделяем пот и ночь не является исключением. В результате утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остается на постельных принадлежностях. Не торопитесь заправлять по утрам постель, а откиньте одеяло и оставьте его развернутым на 20–30 минут, — пояснила врач.

По ее словам, непросохший пот на постельном белье со временем создает благоприятную среду для болезнетворных микроорганизмов. Малиновская предупредила, что это может негативно отразиться на состоянии здоровья. Врач отметила, что зимой белье стоит менять раз в 10 дней, а летом — не реже одного раза в неделю.

Летом важно регулярно проветривать и прогревать на солнце подушки и одеяла, в которых очень быстро появляются и размножаются пылевые клещи и другие микроорганизмы, а ультрафиолет и жаркое солнце дезинфицируют постельные принадлежности, способствуя вашему здоровому сну, — заключила Малиновская.

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