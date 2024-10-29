Названы чудо-продукты, защищающие от болезни Альцгеймера

Выяснилось, что стоит добавить в свой рацион для защиты от болезни Альцгеймера.

«Эпидемиологические когортные исследования свидетельствуют о том, что соблюдение средиземноморской диеты с высоким пропорциональным потреблением злаков, фруктов, рыбы и овощей и низким потреблением красного мяса и сладостей может снизить риски развития болезни Альцгеймера и степень расстройств когнитивных функций», - рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов.

Он добавил, что в качестве лечебной стратегии для профилактики болезни Альцгеймера стоит рассмотреть MIND-диета. Это смесь средиземноморской диеты и DASH-диеты (питание для пациентов с артериальной гипертензией). Эта диете подразумевает употребление зеленых листовых овощей, спаржи, свеклы, сладкого перца, брокколи, моркови, баклажан, тыквы, цельных зерен, фасоли и орехи. При этом предпочтительнее есть ягоды, а не фрукты. Кроме того, Попов советует добавить в рацион жирную рыбу или морепродукты, птицу и оливковое масло.

При этом употребление красного мяса, сладостей, сыра, сливочного масла, маргарина и фастфуда нужно ограничить.

Напомним, ранее врач-нутрициолог Екатерина Гузман назвала продукт, который обязательно надо включать в осенний рацион.