Врач назвал пять продуктов, быстро запускающих работу кишечника
Завтрак из гречки с яблоком на десерт, а также гарниры из тыквы, брюссельской капусты и свеклы помогают быстро наладить работу кишечника. Об этом в своем Telegram-канале пишет гастроэнтеролог и диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.
Как объяснил врач, у гречки есть два основных преимущества. С одной стороны это сытный гарнир, с другой - источник клетчатки, белка, витаминов и минералов. Всего того, что обеспечивает нормальное функционирование кишечника и помогает в борьбе с воспалениями.
Яблоки богаты пектином.
"Продут улучшает работу кишечника и помогает выводить токсины из организма", - рассказал гастроэнтеролог.
Брюссельская капуста в целом способствует хорошему пищеварению и насыщает организм витаминами и антиоксидантами. Такую же пользу дает тыква, мягко воздействуя на пищеварительную систему.
"Тыквенное пюре или запеченная тыква могут стать отличным дополнением к рациону", - указал специалист.
Также в списке самых витаминных продуктов - свекла. Она также богата антиоксидантами и клетчаткой. Продукт рекомендуется добавлять в салаты, в том числе в свежем виде, запекать, готовить из него соки.
Секрет в том, чтобы рацион был не только полезным, но и разнообразным, заключил врач.