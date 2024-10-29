Завтрак из гречки с яблоком на десерт, а также гарниры из тыквы, брюссельской капусты и свеклы помогают быстро наладить работу кишечника. Об этом в своем Telegram-канале пишет гастроэнтеролог и диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.

Как объяснил врач, у гречки есть два основных преимущества. С одной стороны это сытный гарнир, с другой - источник клетчатки, белка, витаминов и минералов. Всего того, что обеспечивает нормальное функционирование кишечника и помогает в борьбе с воспалениями.

Яблоки богаты пектином.

"Продут улучшает работу кишечника и помогает выводить токсины из организма", - рассказал гастроэнтеролог.

Брюссельская капуста в целом способствует хорошему пищеварению и насыщает организм витаминами и антиоксидантами. Такую же пользу дает тыква, мягко воздействуя на пищеварительную систему.

"Тыквенное пюре или запеченная тыква могут стать отличным дополнением к рациону", - указал специалист.

Также в списке самых витаминных продуктов - свекла. Она также богата антиоксидантами и клетчаткой. Продукт рекомендуется добавлять в салаты, в том числе в свежем виде, запекать, готовить из него соки.

Секрет в том, чтобы рацион был не только полезным, но и разнообразным, заключил врач.