Офтальмолог предупредила, для кого наиболее опасен яркий свет

Голубоглазые люди наиболее уязвимы перед ярким светом, предупредила офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Нурлана Аксерова. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнула, что в глазах светлого оттенка меньше защитного пигмента. По ее словам, голубоглазые также имеют более широкий цветовой диапазон и различают больше оттенков.

Чем светлее глаза, тем они чувствительнее к свету, ведь в них меньше защитного пигмента. Светлоглазые люди не только чувствительнее к свету, но и имеют более широкий цветовой диапазон, различая больше оттенков. Например, лучше видят синюю часть спектра, деля ее на синюю и голубую, — пояснила офтальмолог.

Врач обратила внимание на интересный факт: зимой северные олени меняют цвет глаз на голубой, чтобы увеличить их чувствительность во время полярной ночи, а летом вновь приобретают карий оттенок, чтобы не получить ожоги сетчатки. Она отметила, что у людей с голубыми глазами самое острое сумеречное зрение.

Уязвимы к яркому свету глаза всех оттенков, но, безусловно, карие — в меньшей степени. Меланин, который входит в состав пигментного слоя сетчатки, отвечает за поглощение световых лучей, препятствуя отражению и рассеиванию света по сетчатке, что позволяет сохранить четкость изображения. Поэтому повреждение сетчатки у людей со светлыми глазами — серыми, голубыми и зелеными, то есть с меньшим содержанием этого пигмента — бывает чаще, — заключила Аксерова.

Офтальмолог Зарина Курачинова ранее посоветовала учитывать образ жизни при выборе искусственного глазного хрусталика. Специалист подчеркнула, что активным людям стоит отдать предпочтение мультизрительному хрусталику.