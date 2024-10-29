Названы полезные для здоровья свойства алоэ вера

Ещё в древние времена алоэ вера называли растением бессмертия. Вот какими преимуществами для нашего организма оно обладает.

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Успокаивающие свойства. В алоэ есть полисахариды, которые помогают заживлять раны, обладают противовоспалительным действием. Используют это растение и для лечения прыщей. Научные работы показывают, что алоэ вера стимулирует выработку коллагена. Это делает кожу эластичной и упругой, помогает лечить пролежни, псориаз и генитальный герпес. Также алоэ укрепляет волосы, делает их мягкими и блестящими, борется с выпадением и перхотью.

Поддержка иммунитета. Алоэ вера содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. Исследования подтверждают, что некоторые вещества в этом растении могут приводить к выработке белых кровяных телец, отвечающих за защиту нашего организма от болезней.

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Борьба с диабетом. Употребление алоэ помогает регулировать уровень сахара в крови.

Влияние на пищеварение. Алоэ вера можно употреблять и в пищу. Сок из этого растения помогает в работе пищеварения, улучшает состояние кишечника.

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