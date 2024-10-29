Все мы слышали, что употребление достаточного количества воды — ключ к хорошему самочувствию. Исследования показывают, что эта практика улучшает концентрацию, повышает настроение, снимает головные боли, поддерживает здоровое старение, помогает в контроле веса и повышении спортивных показателей.

Ханна Харпер, редактор раздела «Здоровье» журнала Health, проверила, как повлияет на здоровье употребление 11 стаканов воды в сутки в течение месяца. В целом, по её словам, она не ощутила никаких изменений в её здоровье за этот период. Однако были другие преимущества.

Во-первых, она выработала привычку пить воду в течение дня. Благодаря этому она поддерживала постоянный уровень гидратации в организме.

Во-вторых, употребление большего количества воды повлияло на результаты физической активности. Харпер уже не хотелось пить во время выполнения упражнений так быстро, как раньше. Это повысило её выносливость, сделало занятия спортом комфортнее.

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Кроме того, редактор заметила уменьшение как частоты, так и тяжести головных болезней в дни, когда она пила больше воды. Особенно в если это было несколько дней подряд.

Удивительно, но употребление воды улучшило сон. Харпер стала спать всю ночь и уже не просыпалась, чтобы сделать глоток воды.

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