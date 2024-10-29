Врач назвал привычку, от которой нужно избавиться при высоком давлении
Существует одна привычка, которая может повышать ваше кровяное давление. От неё призывают отказаться доктора.
Главная привычка, от которой нужно избавиться, если вы страдаете высоким кровяным давлением, — это употребление продуктов с высоким содержанием добавленного натрия и насыщенных жиров.
Другими словами, это ресторанная еда и некоторые ультраобработанные продукты.
К ультраобработанной пище относятся чипсы, крекеры, конфеты, упакованная выпечка и газировка. Они часто содержат много натрия, добавленного сахара, насыщенных жиров и консервантов.
Почему же ультраобработанная еда вызывает проблемы с давлением? Во-первых, обычно в ней много добавленного натрия. Это может привести к колебаниям артериального давления. Также вместе с такими продуктами мы обычно получаем больше добавленного сахара и насыщенных жиров. Они могут повысить риск возникновения проблем с сердцем, а также вытеснить из рациона цельные продукты. Всё это может способствовать повышению кровяного давления.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.