Существует одна привычка, которая может повышать ваше кровяное давление. От неё призывают отказаться доктора.

Главная привычка, от которой нужно избавиться, если вы страдаете высоким кровяным давлением, — это употребление продуктов с высоким содержанием добавленного натрия и насыщенных жиров.

Другими словами, это ресторанная еда и некоторые ультраобработанные продукты.

К ультраобработанной пище относятся чипсы, крекеры, конфеты, упакованная выпечка и газировка. Они часто содержат много натрия, добавленного сахара, насыщенных жиров и консервантов.

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Почему же ультраобработанная еда вызывает проблемы с давлением? Во-первых, обычно в ней много добавленного натрия. Это может привести к колебаниям артериального давления. Также вместе с такими продуктами мы обычно получаем больше добавленного сахара и насыщенных жиров. Они могут повысить риск возникновения проблем с сердцем, а также вытеснить из рациона цельные продукты. Всё это может способствовать повышению кровяного давления.

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