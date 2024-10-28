Назван самый полезный продукт осенью

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман назвала продукт, который обязательно надо включать в осенний рацион.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она заявила, что речь идёт о квашеной капусте.

По её словам, этот продукт богат витамином C, который помогает в борьбе с простудами и укрепляет иммунную систему. Кроме того, благодаря ферментации, капуста содержит пробиотики, благоприятно влияющие на микрофлору кишечника, улучшающие пищеварение и повышающие общий уровень здоровья.

«В квашенной капусте также содержится большое количество клетчатки, которая дарит ощущение сытости, помогает контролировать уровень сахара в крови и нормализует работу сердца», – Тем не менее, как и любой продукт, квашеная капуста имеет свои противопоказания. «Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язва, следует ограничить употребление продукта. Также стоит быть осторожными людям с высоким кровяным давлением и заболеваниями почек, так как она может содержать значительное количество соли», — подчеркнула Гузман.

В завершении разговора Екатерина отметила, что в умеренных количествах квашеная капуста станет отличным помощником в поддержании здоровья в осенний период.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», диетолог Ольга Воскресная рассказала, кому может быть вредна квашеная капуста.