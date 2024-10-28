Питьевая вода: вся правда о полезных свойствах и как выбрать лучшую

Мы все знаем, что нужно пить много обычной воды. Но выбор питьевой воды сегодня стал непростым делом. На полках магазинов представлены десятки видов: талая, родниковая, минеральная, фильтрованная. Как разобраться, какая вода лучше подходит для ежедневного употребления? Давайте разберемся вместе с нутрициологом Натальей Ревякиной (стаж работы 9 лет), чем отличаются эти виды и на что стоит обратить внимание при выборе.

© Unsplash

Талая вода

Она образуется при таянии льда или снега. Считается, что такая вода более «легкая» и полезная, поскольку при замораживании и последующем оттаивании удаляются некоторые примеси.

Кроме того, она улучшает метаболизм и ускоряет обмен веществ, в ней меньше растворенных солей, чем в обычной воде. Считается, что талая вода может положительно влиять на иммунитет.

«Если хотите попробовать пить талую воду, готовьте ее дома: заморозьте чистую воду в емкости и дайте ей полностью растаять при комнатной температуре. Но будьте осторожны: нельзя использовать снег из городской среды — он может быть загрязнен», — предупреждает специалист.

Родниковая вода

Эта вода поступает из подземных источников, проходя через природные фильтры, такие как песок, глина и горные породы. Она насыщена минералами, но не всегда чиста: важно убедиться, что источник проверен на безопасность.

Ее польза в том, что она содержит микроэлементы, полезные для здоровья: кальций, магний, калий. Часто у нее интересный и освежающий вкус за счет природных минералов. Наконец, она полезна для нервной системы и сердечно-сосудистой активности благодаря наличию магния.

Если вы берете воду непосредственно из источника, убедитесь, что она прошла санитарную проверку. При покупке в магазине выбирайте воду с пометкой «родниковая», проверяя, что производитель указывает точный источник.

Минеральная вода

Она добывается из подземных источников и содержит высокую концентрацию минералов. Бывает столовая, лечебно-столовая и лечебная. У каждой — свое назначение и состав.

Столовая вода: содержит малое количество минералов и подходит для ежедневного употребления.

Лечебно-столовая: можно пить периодически, но не постоянно, так как она насыщена солями.

Лечебная: используется по назначению врача для лечения определенных заболеваний.

«Минералка помогает восполнить недостаток микроэлементов и минералов, поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, полезна для кожи и волос, если употребляется в умеренных количествах», — объясняет нутрициолог.

Для ежедневного употребления подойдет столовая минеральная вода. Избегайте чрезмерного употребления лечебной воды без рекомендации врача, чтобы не вызвать перенасыщение организма солями.

Какая вода лучше для повседневного употребления

- Для каждодневного питья подойдет столовая минеральная или очищенная фильтрованная вода.

- Для детокс-программ и улучшения обмена веществ попробуйте талую воду (но только качественно приготовленную).

- Если есть потребность в минералах — периодически пейте родниковую или лечебно-столовую воду.

Советы при выборе воды

- Читайте этикетки: обращайте внимание на минерализацию и источник воды. Для повседневного употребления выбирайте воду с минерализацией до 500 мг/л.

- Не храните воду в пластиковых бутылках длительно — пластик может выделять вредные вещества при долгом хранении. Лучше отдать предпочтение стеклянной таре.

- Регулярно меняйте виды воды: организму полезно получать разные микроэлементы, поэтому чередуйте минеральную, фильтрованную и родниковую воду.