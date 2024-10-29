Врач объяснил, как нужно ходить, чтобы улучшить здоровье сердца

Учёные обнаружили, что для улучшения здоровья нужно сосредотачиваться не на пройденном расстоянии, а на другом. И это сокращение времени сидения при помощи ходьбы.

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Научно доказано, что длительное сидение замедляет метаболизм, улучшает контроль артериального давления и уровня сахара в крови.

В ходе одного исследования специалисты наблюдали за 20 участниками, измеряя, сколько кислорода использовал их организм после коротких и длительных периодов ходьбы или использования лестничного тренажера. Физическая активность варьировалась от 10 секунд до четырёх минут.

Оказалось, что при коротких периодах активности потребление кислорода и метаболической энергии больше, чем при более длительных.

Франческо Лучано, докторант Миланского университета, врач, первый автор исследования, отметил: «Когда мы начинаем идти, расход энергии больше, чем после нескольких минут ходьбы». Именно поэтому специалисты призывают людей уделять больше внимания «ходьбе на короткие дистанции» в повседневной жизни.

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