Семь современных мифов о правильном питании

Многие полезные продукты зачастую становятся жертвами стереотипов: их избегание становится неосознанной привычкой. Возможно, следующие 7 мифов помогут вам изменить взгляд на свой рацион: питаться разнообразнее, вкуснее и при этом — полезнее!

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Растительное молоко полезнее молочных продуктов

Бытует мнение, что молоко на растительной основе, например, из овса, миндаля, риса, полезнее коровьего. Этот миф, вероятно, родился из популярных советов для худеющих: если вы на строгой диете, важно не забывать учитывать калорийность добавок в кофе — как молока, так и сахара. Но если говорить о пользе для здоровья, то коровье молоко может похвастаться как минимум большим содержанием белка, чем аналоги, многие из которых содержат различные добавки.

Свежие овощи лучше консервированных или замороженных

Несмотря на популярное мнение, что «свежие — лучше», ученые доказали, что замороженные, консервированные и сушеные овощи могут быть такими же питательными, как и их свежие аналоги. Не стоит воспринимать запасы как привычку бедняков: к примеру, именно квашеные овощи полезны для здоровья кишечника. А в свежем виде овощи и фрукты теряют полезные свойства при долгом хранении — заморозка помогает им не растерять пользу.

Жирное вредно

Когда исследования, опубликованные в конце 1940-х годов, выявили корреляцию между рационом питания с высоким содержанием жиров и высоким уровнем холестерина, эксперты пришли к выводу, что все жирное вредно. Для современных специалистов очевидно, что мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры не только полезны, но и необходимы для получения энергии, выработки важных гормонов, поддержания функций клеток и содействия усвоению некоторых питательных веществ.

Растительный белок неполноценен

Миф заключается в том, что в растениях полностью отсутствуют некоторые аминокислоты, но на самом деле растительные продукты содержат все 20 аминокислот, включая девять незаменимых. Но разница действительно есть, и она заключается в том, что соотношение этих аминокислот в растениях не такое идеальное, как в продуктах животного происхождения. Поэтому вегетарианцам важно употреблять разнообразные растительные продукты с содержанием белка в течение дня, а не один.

Картофель следует полностью исключить из рациона

Диетологи ругают картофель из-за его высокого гликемического индекса — это означает, что овощ содержит быстроусвояемые углеводы, которые могут повысить уровень сахара в крови. Тем не менее картофель богат витамином С, калием, клетчаткой и другими питательными веществами, особенно если его употреблять вместе с кожурой. В комбинации с другими продуктами картофель вполне себе вписывается в план здорового питания.

Соевые продукты — низкокачественные

Когда-то у сои был имидж дешевого заменителя мяса, отсюда и ореол «низкосортности». На самом деле употребление продуктов и напитков на основе сои, таких как тофу, темпе, эдамаме, мисо и соевое молоко, может принести пользу здоровью. Соевые продукты являются источником высококачественного белка, клетчатки, витаминов и минералов, употребление которых связывают со снижением риска сердечных заболеваний.

Успех похудения связан только с количеством калорий

Это правда, что, если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, вы, вероятно, наберете вес. И если вы сжигаете больше калорий, чем потребляете, вы, вероятно, похудеете. Но есть еще один важный фактор, о котором забывают те, кто верит, что «можно есть все» и худеть. Прежде всего важно качество, а не количество съеденного. Если рацион будет состоять только из ультрапереработанных продуктов, газированных напитков и сладостей, есть шанс подорвать здоровье раньше, чем удастся обзавестись фигурой мечты. И напротив, переход на полезные продукты без заметного уменьшения калоража могут помочь сбросить лишний вес.