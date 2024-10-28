Нутрициолог Калинчев рассказал, безопасно ли принимать БАДы
Чем грозит неправильный выбор биологически активной добавки (БАД)? И можно ли наткнуться на подделку? Об этом рассказал нутрициолог, диетолог и эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru.
По мнению специалиста, причинить вред БАДами крайне сложно, практически невозможно. Капсула, которая выглядит как оригинальный продукт, чаще всего внутри ничего не содержит. Поэтому риск покупки пустышки − вот реальная проблема с БАДами, которая существует во всех странах мира.
«То, что написано на упаковке, это рекламное обещание производителя туда положить и это сделать, не более того. Государство это не регулирует. Государство максимум контролирует, чтобы внутри не было каких-то опасных для здоровья человека веществ. Например, соли тяжелых металлов, какое-то бактериальное обсеменение за счет неправильного производственного процесса», − отметил врач.