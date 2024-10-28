Безопасно ли принимать БАДы

Чем грозит неправильный выбор биологически активной добавки (БАД)? И можно ли наткнуться на подделку? Об этом рассказал нутрициолог, диетолог и эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru.

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По мнению специалиста, причинить вред БАДами крайне сложно, практически невозможно. Капсула, которая выглядит как оригинальный продукт, чаще всего внутри ничего не содержит. Поэтому риск покупки пустышки − вот реальная проблема с БАДами, которая существует во всех странах мира.