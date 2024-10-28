Диетолог назвала плюсы питания по принципу «гарвардской тарелки»

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова высказалась о принципе питания, разработанном учёными Гарвардского университета и получившем название «гарвардская тарелка».

Он подразумевает условное деление тарелки диаметром 24—26 см на три части, где половину составляют овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые продукты, а ещё четверть — животный или растительный белок.

«Принцип «гарвардской тарелки» предлагает простой способ составления сбалансированного рациона без подсчёта калорий», — отметила врач в беседе с газетой «Известия».

По её словам, такой метод помогает интуитивно выбирать и контролировать соотношение продуктов, увеличивая потребление полезной пищи, снижает риск заболеваний и поддерживает здоровый вес благодаря получению всех необходимых макро- и микроэлементов.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.