Перечислены напитки, которые вымывают витамины из организма

Главный внештатный специалист Минздрава Московской области психиатр-нарколог Виталий Холдин назвал напитки, которые вымывают витамины из организма.

В интервью изданию NEWS.ru врач заявил, что речь идёт об алкоголе. По словам специалиста, употребляя спиртное, человек попадает в замкнутый круг.

«Алкоголь вымывает витамины, а недостаток полезных веществ провоцирует тягу к спиртному, – пояснил доктор. – Алкоголь разрушает запасы витаминов и полезных веществ и провоцируют развитие авитаминоза.

Быстрее всего, подчеркнул Холдин, вымываются витамины группы B, которые отвечают за большое количество важных функций организма, от работы эндокринной системы до состояния кожи, ногтей и сосудов.

«Кроме того, дефицит витаминов группы B может привести к слабоумию. Из-за спиртного также быстро истощаются запасы магния», – резюмировал нарколог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», стоматолог-терапевт Павел Лысенков назвал самые вредные для зубов напитки.