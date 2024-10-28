Названы укрепляющие иммунитет простые привычки

Крепкий иммунитет и здоровье в целом зависят от качества питания и соблюдения нескольких простых правил, считает нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Ирина Гейкало. Она назвала самые важные из этих привычек в беседе с «Лентой.ру».

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По словам эксперта, в первую очередь необходимо соблюдать питьевой режим. Суточную норму жидкости она рекомендовала рассчитать по формуле 30-40 миллилитров на килограмм веса.

Для укрепления иммунитета Гейкало посоветовала обзавестись привычкой ложиться спать до 23:00. Она объяснила эту рекомендацию тем, что в это время человек гораздо легче засыпает и глубже спит. Следующим важным фактором нутрициолог назвала сбалансированный рацион питания, включающий в себя все необходимые макронутриенты — белки, жиры и углеводы, а также витамины из зелени, овощей, ягод и фруктов.

«Важно есть три раза в день без перекусов и лучше в одно и то же время, чтобы организм вовремя вырабатывал пищеварительные ферменты и желудочный сок. При выборе продуктов и блюд лучше ориентироваться на те, что имеют низкий гликемический индекс, и следовать концепции "здоровой тарелки", где 25 процентов приходится на белок, 25 процентов — на зерновые, а 50 процентов — на овощи, фрукты, зелень и ягоды», — Ирина Гейкало, нутрициолог.

Также эксперт рекомендовала заниматься регулярной физической активностью и проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Для минимизации стресса, по ее словам, надо обращаться к комфортным способам расслабления и отдыха, например, прогулкам, чтению книг, массажу и медитациям.

В заключение нутрициолог предложила обзавестись привычкой обязательно восполнять индивидуальные дефициты витаминов и минералов с помощью добавок. Однако подбирать их должен врач по результатам анализов, отметила она.

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