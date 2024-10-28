Как привести себя в форму до Нового года

Новый год уже не за горами, и многие из нас хотят встретить его в прекрасной форме. В беседе с RuNews24.ru фитнес-тренер Алиса Новикова делится советами, которые помогут подготовиться к празднику и зарядиться энергией на весь год.

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По словам эксперта, стоит начать с правильного питания, ведь оно – основа здорового образа жизни и ключ к успеху в похудении.

«Сократите количество потребляемых калорий, увеличьте потребление овощей, фруктов и белковых продуктов. Избегайте высококалорийных и вредных продуктов, таких как сладости, мучное и жирное мясо. Регулярные тренировки помогут вам сжечь лишние калории и укрепить мышцы. Выберите вид активности, который вам нравится, и занимайтесь им хотя бы 30 минут в день. Это может быть бег, плавание, велосипед, танцы или силовые упражнения», – советует Алиса Новикова.

По словам эксперта, чтобы достичь цели, необходимо составить план тренировок и следовать ему. Для этого нужно определить дни и время для занятий, а также продолжительность каждой тренировки.