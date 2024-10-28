Когда вы пытаетесь сбросить вес, нужно соблюдать баланс между физической активностью и диетой. Однако, по словам Эми Гудсон, зарегистрированного диетолога и сертифицированного специалиста по спортивной диетологии, рацион играет большую роль в этом процессе.

Диетолог Гудсон отмечает, что похудение по большей части сводится к созданию дефицита калорий. Другими словами, вы должны сжигать больше калорий, чем потребляете. Исследования показывают, что диета всё же вносит больший вклад в потерю веса, чем упражнения. При этом физическая активность — ключ к поддержанию потери веса и общей физической формы.

Чтобы добиться похудения, сосредоточьтесь на изменениях в диете. Они включают контроль порций, употребление питательных продуктов и ограничение потребления обработанных продуктов и добавленных сахаров.

Сбалансированный подход к упражнениям и диете может подразумевать регулярные кардиоупражнения, силовые тренировки, а также приоритет здоровой, устойчивой диеты, которая даёт необходимые питательные вещества без лишних калорий.

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