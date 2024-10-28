Диетолог дал совет, как избавиться от курения

Продукты, содержащие никотиновую кислоту, могут помочь бросить курить, заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что этот элемент содержится в растительной пище в виде витаминов РР, например в баклажанах, картофеле и помидорах. По ее словам, доза никотиновой кислоты достаточно маленькая и не вызывает привыкания.

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«В растительной пище никотин содержится в форме никотиновой кислоты. Это витамин PP, но в очень маленьких дозировках, микрограммах, и совсем не вызывает привыкания. Содержится в таких продуктах, как баклажаны, картофель, помидоры. Есть такое мнение, что если человек хочет бросить курить и его рацион будет состоять из продуктов, в которых содержится никотиновая кислота, то это поможет ему быстрее побороть вредную привычку», — пояснила Писарева.

Она отметила, что доказанных исследований этого метода не проводилось. Поэтому, по словам диетолога, нельзя утверждать, что такие продукты точно помогут в борьбе с вредной привычкой.

«Никотиновая кислота из продуктов питания не вызывает привыкания, как, например, в сигаретах, в которых никотин содержится в больших объемах», — добавила диетолог.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее предупредил, что курение и употребление алкоголя являются одними из основных причин развития рака груди. Специалист отметил, что курящие женщины в четыре раза чаще страдают от онкологии.