Названы необходимые витамины в осенне-зимний период

Витамины А, С и D жизненно необходимы человеку в осенне-зимний период для укрепления иммунитета, заявила NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, ретинол обладает противовоспалительными качествами и препятствует разрушению печени, а при его недостатке могут возникать судороги в ногах, проблемы с кожей и волосами, а также нарушения сна.

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«В осенне-зимний сезон люди чаще всего испытывают дефицит витамина D из-за сокращения светового дня, идет нехватка ультрафиолета. Витамин C укрепляет иммунитет. Также железо очень важно для гемоглобина, который помогает организму вырабатывать красные тельца, а красные тельца регулируют температуру тела. Если человек мерзнет, хотя тепло оделся, возможно, у него дефицит железа», — объяснила Волынкина.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что людям, которые живут вдалеке от моря, часто не хватает витамина D. Она отметила, что, если есть дефицит витамина D, могут появиться депрессия и раздражительность. Также могут снизиться мозговая деятельность и уровень витамина C. По словам специалиста, даже при нехватке всего одного витамина состояние человека может значительно ухудшиться. Чтобы этого избежать, следует укреплять организм, резюмировала она.