Кляр из муки, в котором жарят, например, мясо и рыбу, может привести к скачку давления и росту холестерина, рассказала LIFE.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, холестерин растет из-за высокой калорийности и содержания вредных жиров в кляре.

«‎При жарке на высоких температурах в масле могут образовываться трансжиры, которые крайне вредны для здоровья, так как увеличивают риск воспалений, сердечных болезней и диабета. Жареные блюда могут тяжело усваиваться организмом, вызывать тяжесть в желудке, вздутие и дискомфорт у людей с проблемами пищеварения», — объяснила эксперт.

Биолог отметила, что вместо обжарки на масле лучше запекать рыбу и мясо в духовке. Так можно не только избежать неприятных последствий от кляра, но и сохранить полезные вещества продуктов, добавила Лялина.

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