Как перейти на правильное питание

Специалисты регуправления Роспотребнадзора заявили, что для получения максимальной пользы необходимо чередовать продукты животного и растительного происхождения.

Так, в рационе здорового человека обязательно должны быть рыба, бобовые, мясо и яйца. Регулярное потребление рыбы уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, бобовые снижают уровень «плохого» холестерина, яйца и мясо содержат витамин В12 и железо, а также множество других полезных веществ.

Лучше чередовать продукты животного и растительного происхождения. Например, в первый день есть рыбу, во второй – бобовые, в третий – орехи, четвертый и пятый – говядину или свинину, шестой – курицу и т. д. Иногда заменяйте мясо яйцами или тофу.

Старайтесь употреблять не более 500 г мяса в неделю, при этом на красное мясо должно приходиться максимум 300 г. А вот такие продукты, как ветчина, паштет, сосиски, бекон, копченые ребрышки, лучше совсем убрать из рациона.

Не стоит забывать об употреблении молочных продуктов. В вашем холодильнике всегда должны быть йогурт, молоко, творог и сыр. Они снижают риск развития диабета 2-го типа, содержат кальций и витамин В12, а также множество других полезных веществ. Творог, например, можно разнообразить черносливом, изюмом, кусочками груш или яблок, орехами.