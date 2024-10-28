Эксперты объяснили, почему полезно пить горячую воду каждый день

Чашка горячей воды ежедневно кажется простой привычкой. Однако это поможет вам улучшить самочувствие и поддержать здоровье.

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Предотвращение запоров. Вода смягчает стул и способствует гидратации. Часто обезвоживание и является причиной запоров, говорят The Nutrition Twins. Также вода помогает пищеварению.

Поддержание водного баланса организма. Согласно рекомендациям Института медицины, женщинам нужно в сутки выпивать около 2,3 л воды, а мужчинам - примерно 3,3 л.

Очищение организма естественным образом. Горячая вода повышает температуру тела, что приводит к выделению тепла и токсинов при потоотделении.

Снижение веса. Вода помогает обуздать чувство голода. А если вы склонны переедать во время стресса, то тёплая вода успокоит вас.

Защита от различных болезней. Ещё больше пользы горячая вода приносит в сочетании с чаем или кофе. Исследования связывают употребление кофе с более долгой жизнью, профилактикой развития болезни Паркинсона, диабета, некоторых видов рака, заболеваний печени. Чай же богат антиоксидантами. Учёные обнаружили связь между этим напитком и снижением риска возникновения сердечных заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака, инсульта и заболеваний печени.

Борьба со вздутием живота. При употреблении воды из организма вымываются сахар и соль вместе с избытком жидкости, который они удерживают.

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