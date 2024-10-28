Гастроэнтеролог объяснил, вредно ли есть мясо по утрам

Вред употребления мяса в первый прием пищи сильно преувеличен, заявила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В беседе с NEWS.ru специалист посоветовала при желании есть на завтрак нежирное мясо с овощами. По ее словам, сложности могут возникнуть только у тех, у кого по утрам нет аппетита или есть привычка завтракать в виде перекуса.

© РИА Новости

«Вред употребления мяса в первый прием пищи, то есть на завтрак, значимо преувеличен. Ранее считалось, что мясо, как достаточно тяжелую пищу, не следует употреблять на завтрак. Белковая пища на завтрак, наоборот, дает более длительное ощущение насыщения, чем быстрые углеводы, поэтому включать белок в утреннее меню очень даже рекомендуется», — пояснила врач.

Гастроэнтеролог отметила, что сочетание мяса с большим количеством овощей минимизирует риски онкологических процессов толстой кишки. Она обратила внимание, что организм нуждается в белке в каждый прием пищи. По ее словам, мясо настолько же важно, как и молочные продукты, яйца. Тимощенко добавила, что разницы в способности организма переваривать мясную продукцию в зависимости от времени суток нет.

Эндокринолог Мария Калошина ранее рассказала, что мясо разных видов можно смешивать в один фарш. Специалист отметила, что данный прием придает блюду новые вкусовые характеристики. Она уточнила, что говяжий и свиной фарш практически одинаковы по содержанию белков, жиров и углеводов.