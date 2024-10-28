Невролог рассказал, сколько должен спать взрослый человек

Оптимальное время сна для взрослых людей составляет семь-девять часов, в исключительных случаях у человека получается выспаться за шесть часов. Об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

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«‎Оптимальное время сна — семь-девять часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за шесть часов, но это скорее исключение», — цитирует его РИА Новости.

Медик предупредил, что хронический недосып может привести к серьезным проблемам с концентрацией внимания, сильной утомляемости и ухудшению иммунитета.

Исследования показали, что у 10 процентов россиян выявлена мутация, которая связана с сезонным аффективным расстройством (САР). САР — форма депрессии, которая проявляется в определенные сезоны, чаще всего — осенью и зимой. Основные ее симптомы включают подавленное настроение, хроническую усталость, изменения в аппетите и нарушенный сон.

Регулярный недосып может пагубно отражаться на здоровье и вызывать ряд опасных заболеваний. Одно из них — атеросклероз. Об этом предупредила врач-кардиолог Наталия Золотарева.