Смузи или коктейли: диетолог объяснил, что лучше для похудения

Раскрыто, что лучше для похудения: смузи или протеиновые коктейли
Выбрать между смузи или протеиновыми коктейлями при снижении веса может быть непросто. Тем более что каждый из этих напитков даёт свои преимущества.
Смузи
Они представляют собой комбинацию фруктов, овощей, соков, жидкости и других ингредиентов. Из достоинств таких напитков можно назвать высокое содержание клетчатки, насыщающих питательных веществ, удобство и лёгкость создания в соответствии с потребностями. Но важно знать, что смузи могут быть высококалорийными, содержать много сахара, им может не хватать белка.
Протеиновые коктейли
Эти напитки готовят при помощи смешивания протеинового порошка с водой или молоком. Они содержат много белка, мало калорий и очень удобны. Однако часто в них не хватает других важных питательных веществ (например, клетчатки, полезных жиров, витаминов, минералов), они могут содержать различные искусственные ароматизаторы, подсластители и вредные добавки. Наконец, у протеиновых коктейлей специфические вкус и текстура.
В целом выбор между смузи и протеиновыми коктейлями зависит от ваших личных предпочтений и целей. Если ищете напиток с большим количеством питательных веществ, клетчатки и антиоксидантов, то смузи — идеальный вариант.
Но если вы сосредоточены на увеличении потребления белка и росте мышц, протеиновые коктейли могут быть эффективным вариантом. Особенно полезны они при силовых тренировках.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.