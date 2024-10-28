Доктор рассказал, как сохранить потерю веса

После недель или месяцев усердного следования здоровым привычкам питания и изнурительных тренировок люди часто возвращаются к старым привычкам. Это приводит к набору веса. Но вот что поможет это предотвратить.

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Обратитесь к профессионалу или найдите напарника по диете/тренировкам. Доктор Эми Ли, главный медицинский консультант Lindora, отмечает, что работа с диетологом способствует новому пониманию, формированию новых привычек, делает нас ответственнее. Важно получать психологическую поддержку при снижении веса.

Ешьте завтрак с высоким содержанием клетчатки и белка. Он позволит дольше оставаться сытым, снизит уровень гормонов голода, объяснила Эми Гудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, специалист по спортивной диетологии.

Соблюдайте сбалансированную диету. Она включает пищу, богатую белком и клетчаткой. Эти вещества помогают сохранять чувство сытости после еды и дольше оставаться сытым.

Регулярно тренируйтесь. Это сжигает калории, ускоряет метаболизм. Особенно касается это кардио и силовых упражнений.

Практикуйте контроль порций. Это предотвращает переедание, особенно если вы обедаете или ужинаете не дома.

Питайтесь регулярно. Благодаря этому вы поддержите обмен веществ, снизите риск переедания в конце дня. Цель — есть каждые три-четыре часа в течение суток.

Отмечайте улучшения, не связанные с весом. Например, повышение уровня энергии. Это даст дополнительную мотивацию продолжать.

Не игнорируйте долгосрочные изменения образа жизни. Для поддержания потери веса нужно выработать здоровые привычки.

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