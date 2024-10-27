Тревожность после похмелья: причины и способы борьбы

По данным врачей из США, около 22% людей, употребляющих алкоголь в компании, испытывают тревожность после похмелья. Это состояние связано с нарушением баланса нейротрансмиттеров в мозге, вызванным действием алкоголя — депрессанта нервной системы.

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Симптомы «похмельной тревожности» включают учащенное сердцебиение, прокручивание событий накануне и неспособность расслабиться. Алкоголь сначала вызывает расслабление, увеличивая уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и снижая уровень глутамата. Однако по мере выведения алкоголя из организма происходит обратный эффект, что приводит к перевозбуждению нервной системы и чувству тревоги.

Вероятность возникновения похмельной тревоги зависит от наследственности и поведения человека во время употребления алкоголя. Чувство смущения после неадекватных поступков также может усугубить тревожность.

Чтобы предотвратить это состояние, рекомендуется ограничить потребление алкоголя. Чем больше выпито, тем сильнее проявляются симптомы. Утром стоит сосредоточиться на восстановлении: пить воду, есть и отдыхать. Полезными могут быть медитации, глубокое дыхание, ведение дневника или разговор с другом для снижения чувства изоляции.