Ученые рассказали, какие тренировки помогают побороть голод у женщин
Американские ученые из Вирджинии поделились итогами исследования влияния физической нагрузки на гормоны, что помогает избавиться от чувства голода, сообщает ИА DEITA.RU.
Во время эксперимента группе участников разного пола со схожими параметрами и уровнем физподготовки, предложили отказаться от ужина, а на утро, после сна, заняться физическими упражнениями. Таким образом ученые подтвердили, что интенсивные тренировки подавляют чувство голода, причем у женщин упражнения имеют эффект сильнее, чем у мужчин. Это происходит из-за изменения уровня гормона грелина, который воздействует на аппетит, энергетический баланс, иммунитет, сон и память.
Однако для получения эффекта нужны высокоинтенсивные упражнения, лишь они способны избавиться от голода. Средняя по нагрузке тренировка не даст такого результата.
Результаты подтверждают, что высокоинтенсивные упражнения могут ослабить чувство голода по сравнению с упражнениями с более низкой интенсивностью. Грелин частично опосредует эту реакцию, так как мы узнали, что высокоинтенсивные упражнения снижали уровень каждой изоформы, в то время как упражнения средней интенсивности оказывали меньшее влияние, - говорится в сообщении.