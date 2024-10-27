Какие тренировки помогают побороть голод у женщин

Американские ученые из Вирджинии поделились итогами исследования влияния физической нагрузки на гормоны, что помогает избавиться от чувства голода, сообщает ИА DEITA.RU.

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Во время эксперимента группе участников разного пола со схожими параметрами и уровнем физподготовки, предложили отказаться от ужина, а на утро, после сна, заняться физическими упражнениями. Таким образом ученые подтвердили, что интенсивные тренировки подавляют чувство голода, причем у женщин упражнения имеют эффект сильнее, чем у мужчин. Это происходит из-за изменения уровня гормона грелина, который воздействует на аппетит, энергетический баланс, иммунитет, сон и память.

Однако для получения эффекта нужны высокоинтенсивные упражнения, лишь они способны избавиться от голода. Средняя по нагрузке тренировка не даст такого результата.