Развитие каких видов рака снижает зеленый чай

Также врач отметил, что для эффективной профилактики онкологии надо соблюдать некоторые условия и придерживаться здорового образа жизни, так как одного зеленого чая недостаточно.

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Умнов сообщил, что профилактика онкологии требует «комплекса факторов», в том числе правильное питание, физическую активность, а также отказ от вредных привычек.

Согласно исследованиям, в зеленом чае есть антиоксиданты, способные снижать риски появления раковых клеток. Ряд ученых считают, что употребление этого напитка связано со снижением вероятности развития рака пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, яичников и молочной железы. Но сейчас еще идет изучение точных механизмов действия этих антиоксидантов на организм и зеленый чай надо воспринимать только как элемент общей профилактики.

Также Умнов в беседе с NEWS.ru рассказал, что большую роль в профилактике онкологии играет отказ от употребления алкоголя и курения, из-за которых увеличивается вероятность развития рака.

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