Врач посоветовала отказаться от варенья с искусственными добавками

Врач-эндокринолог, диетолог компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина в беседе с RT объяснила, что в холодный сезон качественное варенье может стать приятным дополнением к ежедневному меню. Доля варенья не должна составлять более 15% от суточной калорийности.

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«Делить лакомство на полезное и вредное не следует - прежде всего должен нравиться вкус. Так, варенье из шиповника богато витамином С. Он помогает синтезировать коллаген и выполняет антиоксидантное действие. В варенье из черной смородины также много витаминов и антиоксидантов. Малиновое варенье способствует снижению температуры, когда человек болеет гриппом или простудными заболеваниями», - напомнила специалист. Она также порекомендовала не покупать продукцию с высоким содержанием искусственных добавок и консервантов.

Врач Чуракина дополнительно сообщила и о том, как лучше добавлять в чай мед. Осенью и зимой он пользуется популярностью наравне с вареньем. В горячие напитки его лучше не добавлять, так как полезные свойства теряются.