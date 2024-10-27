Том Холланд рассказал, как смог отказаться от алкоголя

Актёр отказался от спиртного два года назад. Том Холланд рассказал, что идея полностью избавиться от алкоголя в своей жизни пришла ему в январе 2022 года. Исполнитель главной роли в фильме «Человек паук: вдали от дома» поделился, что изначально планировал продержаться в «сухом» режиме месяц.

Первое время мне было трудно. Я смотрел на своих друзей и постоянно злился. В итоге я решил, что должен наказать себя за слабость, и продлил ограничения ещё на месяц. Было уже проще. Так я втянулся, — поделился актёр.

Благодаря полному отказу от алкоголя жизнь Тома изменилась к лучшему. По словам Холланда, ему удалось наладить личную жизнь и научиться справляться с непростыми жизненными ситуациями.