Как проверить свою продолжительность жизни

Умение долго сохранять равновесие, стоя на одной ноге, напрямую связно с продолжительностью жизни.

Чем меньше человек может продержаться в так называемой "позе цапли", тем выше его показатель нервно-мышечного старения - это касается как мужчин, так и женщин, пишет РГ.

Медики сопоставили несколько факторов старения, такие как сила, походка и другие параметры равновесия. Оказалось, что за 10 лет наблюдений способность участников исследования стоять в "позе цапли" снизилась в среднем на 2,2 секунды для недоминирующей ноги и на 1,7 секунды - для доминирующей.

"Важность равновесия, особенно в одноногой стойке, возникает из-за того, что оно требует нервно-мышечного контроля, в дополнение к адекватной мышечной силе", - отмечают авторы исследования.

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