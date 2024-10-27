Врач рассказала об опасности отопления в квартирах

С началом отопительного сезона в квартирах резко повышается температура, из-за чего понижается влажность воздуха. Это может привести к целому ряду осложнений для здоровья человека. О том, как свести вредное воздействие к минимуму, рассказала терапевт Оксана Серебрякова.

«Сухой воздух может спровоцировать обострение хронических респираторных заболеваний, таких как бронхит и астма. Также пересыхание кожи – распространенная проблема в отопительный сезон. Сухость кожи может привести к ее раздражению, шелушению и даже развитию дерматитов», – предупредила Серебрякова.

В условиях сниженной влажности у человека также может возникать пересыхание слизистых оболочек носа и горла, что повышает риск заражения инфекционными заболеваниями, так как сухие слизистые хуже защищают организм от проникновения в него бактерий.

Негативное влияние сухого воздуха обычно ощущают люди, которые страдают аллергией на пыль или пылевых клещей, а усугубить проблему могут отопительные приборы, на которых зачастую скапливается большое количество пыли.

Чтобы приведенных выше осложнений не возникло, терапевт посоветовала россиянам поддерживать в квартире оптимальный уровень влажности воздуха, с чем могут помочь специальные приборы – увлажнители воздуха, или можно разместить на радиаторах влажные полотенца, что также даст эффект.

Также необходимо регулярно проветривать комнаты, чистить отопительные приборы от пыли и следить за температурой в помещении, которая должна находиться в диапазоне от +18 до +22 градусов. Для поддержания здоровья врач посоветовала использовать солевые спреи или делать промывание носа физраствором, что увлажняет слизистые. А тем, у кого кожа склонна к сухости, использовать питательные крема, пишет iz.ru.

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