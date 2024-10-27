В Роспотребнадзоре назвали идеальный завтрак

Первый прием пищи является необходимым для организма, так как наполняет его энергией и запускает пищеварительную систему. А одним из самых полезных завтраков является каша. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты отметили, если человек будет отказываться от завтрака, это может привести к перееданию во время обеда или ужина, что впоследствии может привести к повышенному риску возникновения ожирения. К этому могут добавится нарушения в работе работы желудочно-кишечного тракта и развитие других заболеваний.

Одним из критериев завтрака можно считать его питательность, специалисты посоветовали не делать упора на вкус, а позаботиться о полезности первого приема пищи. Так, для него идеально подойдут каши, содержащие в себе медленные углеводы, белки и еще ряд полезных элементов, обеспечивающих сытость. Их можно приготовить на молоке или воде, а для вкуса добавить орехи, сухофрукты, сыр или рыбу.

Самой полезной кашей эксперты назвали гречку, так как в ней есть много минералов, которые укрепляют кости и связки, микроэлементы в этом блюде способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию здорового пищеварения.

При заболеваниях ЖКТ стоит обратить внимание на манную кашу, однако этот продукт является достаточно калорийным, предупредили в Роспотребнадзоре. В список наиболее полезных также вошла перловая каша. Однако специалисты обратили внимание на то, что это блюдо необходимо готовить самим, а не выбирать каши быстрого приготовления, которые часто содержат в себе много сахара, передает mk.ru.

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