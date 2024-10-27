Лор-хирург рассказал об опасности ватных палочек

Нижегородский ЛОР-хирург Белозеров рассказал об опасности ватных палочек
ЛОР-хирург Григорий Белозеров из Нижнего Новгорода рассказал об опасности ватных палочек для ушей, сообщает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.
Специалист отметил, что сера в ушах защищает от попадания воды, насекомых, грибков, инфекций и служит фильтром от мелких инородных частиц.
По словам врача, ватная палочка «сносит» защиту, повреждая нежную кожу и даже, порой, барабанную перепонку.
Григорий Белозеров вспомнил случай, когда пациентка случайно заснула с ватной палочкой в ухе, в итоге, вмешиваться пришлось хирургам.
«Не используйте ватные палочки на внутренних частях глаза, носа и ушей», — заключил Никонов.