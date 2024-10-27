Лор-хирург рассказал об опасности ватных палочек

ЛОР-хирург Григорий Белозеров из Нижнего Новгорода рассказал об опасности ватных палочек для ушей, сообщает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что сера в ушах защищает от попадания воды, насекомых, грибков, инфекций и служит фильтром от мелких инородных частиц.

По словам врача, ватная палочка «сносит» защиту, повреждая нежную кожу и даже, порой, барабанную перепонку.

Григорий Белозеров вспомнил случай, когда пациентка случайно заснула с ватной палочкой в ухе, в итоге, вмешиваться пришлось хирургам.