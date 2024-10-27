Перечислены продукты, понижающие давление

Питание напрямую влияет на артериальное давление, и определенные продукты могут как повышать его, так и понизить. Для нормализации давления в рацион следует включить шпинат, брокколи, темный шоколад, чеснок, бурый рис и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

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«Для поддержания здорового давления важно включать в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой. Фрукты и овощи, такие как бананы, апельсины, шпинат и брокколи, помогают выводить лишний натрий и улучшают состояние сосудов. Соль является основным фактором, который провоцирует повышение давления. Она задерживает жидкость в организме, что увеличивает объем крови и заставляет сердце работать интенсивнее», – рассказал Соколов.

Кроме того, орехи и семена, содержащие полезные жиры и магний, укрепляют сосуды, а нежирные молочные продукты, благодаря кальцию, поддерживают нормальное давление.