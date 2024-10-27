Названы три продукта, которые могут предотвратить рак

Насыщенная белком пища с полезными омега-3 жирными кислотами способствует снижению риска развития рака. Об этом сообщила доцент Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, хирург и онколог Лори Альфонс.

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По словам специалистов, при правильном питании необходимо совмещать клетчатку с нужными углеводами. Особенно хорошо на организме сказывается употребление лосося, зеленого салата и печеного картофеля с небольшим количеством сметаны.

— Научные исследования показали, что диета, включающая жирные кислоты омега-3, способствует снижению риска развития рака. Что касается лосося, то он содержит магний — питательное вещество, которое также связано с профилактикой онкологии, — говорится в статье.

Особенно богат клетчаткой зеленый салат, поскольку в нем содержится множество полезных пищевых волокон. Кроме того, многие люди недооценивают печеный картофель, передает Pronews.gr.

Продукты переработки, к которым относятся хлопья и сосиски, могут увеличить риск развития онкологии. Результаты эксперимента показали, что у тех, кто ел много ультрапереработанных продуктов, возрастал риск рака полости рта и горла.